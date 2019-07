La Gazzetta dello Sport: "Inter, assalto a Lukaku"

© foto di Mattia Verdorale

"Inter, assalto a Lukaku". Questo il titolo a pagina 10 dell'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport che analizza uno degli obiettivi di mercato deui nerazzurri: "Cambio priorità: subito il belga. Congelati Barella e Dzeko. E Lazaro è a Milano". Secondo quanto riporta il quotidiano infatti sembrerebbe che l'Inter abbia cambiato strategia congedando tutte le trattative in ballo puntando tutto sull'attaccante belga Romelu Lukaku: "Gelo con Roma e Cagliari. Le mancate spese saranno il tesoretto da presentare allo United? Oggi l'agente in sede da intermediario dell'ala ex Hertha: visite mediche in mattinata e poi firma".