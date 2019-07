La Gazzetta dello Sport: "Inter, Barella ad un passo"

© foto di stefano tedeschi

Dopo settimane di trattative sembra ormai in via di definizione l'affare Barella all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ad nerazzurro Marotta ha alzato l'offerta per Niccolò Barella fino a 45 milioni, e ora la trattativa può veramente decollare e chiudersi nel giro di poche ore. Si lavora sulla formula, ma il colpo nerazzurro è veramente vicino alla chiusura. Il quotidiano titola: "Inter, Barella ad un passo". E questa volta può davvero essere questione di ore prima della definitiva chiusura dell'affare.