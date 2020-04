La Gazzetta dello Sport: "Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens"

vedi letture

"Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens". I nerazzurri cercano un nuovo attaccante a costo zero. Stallo per Giroud: c'è Mertens nel mirino. Insomma, Olivier Giroud e Dries Mertens sono due strade per arrivare a un parametro zero: hanno entrambi 33 anni e puntano all’ultimo contratto della carriera. La clausola in mano al Chelsea, che permette ai Blues di rinnovare unilateralmente il contratto di Giroud, frena l'affare col francese.