La Gazzetta dello Sport: "Inter, Cavani mon amour: Conte il primo sponsor del Matador"

"Cavani mon amour: il filo che lega Conte all'attaccante uruguaiano" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Il giocatore si è offerto ai nerazzurri a parametro zero e intriga l'Inter. Il club di Zhang vuole fare un colpo top a zero: l’uruguaiano si è offerto, l’allenatore in passato l’ha inseguito più volte e stravede ancora per lui. Adesso i nerazzurri valutano l’affare.