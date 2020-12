La Gazzetta dello Sport: "Inter, colloquio dopo il flop. Il club sta con Conte"

La Gazzetta dello Sport fornisce qualche aggiornamento sulla situazione in casa Inter: "Colloquio dopo il flop. Il club sta con Conte". Ancora una volta rimetti insieme i cocci, va così ormai da agosto, da quando il divorzio tra l'Inter e Antonio Conte pareva ineluttabile e invece via, una buona posa di collante e avanti insieme. Dal 2016 in poi la società aveva sempre fatto registrare un miglioramento: salutare le coppe a dicembre, stavolta, è il sinonimo - pur con tutte le attenuanti del caso - di una retromarcia. Quell'"insieme" pronunciato dal presidente Zhang sgombra il campo anche da alcune voci diffusesi ieri, riguardanti un possibile addio di Conte. Nulla è cambiato e nulla cambierà: la società è con l'allenatore. Infatti ieri ad Appiano era presente tutta la dirigenza per fare lunghe analisi con il tecnico a pranzo. Il succo? Fare in modo che questa eliminazione diventi il trampolino di lancio per concentrarsi totalmente sul campionato e poi sono stati evidenziati i limiti strutturali dell'organico. Il gruppo ha ancora una volta mostrato lacune in termini di personalità e abitudine alla vittoria.