© foto di stefano tedeschi

Taglio basso della prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato all'Inter di Antonio Conte, con il tecnico che vorrebbe il salto di qualità da parte di alcuni "panchinari", e chiede più personalità. Il tutto senza dimenticare che Romelu Lukaku e Diego Godin devono ancora trovare la forma migliore. Da subito, Conte vuole ampliare il numero degli «impiegabili». Le rotazioni sono state piuttosto limitate, perché alcuni elementi non sono stati giudicati pronti (Lazaro in primis, ma anche Biraghi e a lungo Sanchez) o costituiscono un downgrade pericoloso rispetto ai titolari (è il caso di Vecino e Gagliardini, e parzialmente, per la minore esperienza, di Bastoni).