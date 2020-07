La Gazzetta dello Sport: "Inter-Conte, il grande freddo"

"Inter-Conte, il grande freddo", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Non è il miglior momento in casa nerazzurra, e tra la società ed il tecnico Antonio Conte ora è gelo. Se si dovesse arrivare allo strappo, ecco che il sostituto potrebbe rispondere al nome di Massimiliano Allegri. Sorteggio europeo anche per i nerazzurri, che prima però dovranno superare il Getafe: se ci riusciranno nel loro cammino troveranno il Bayer Leverkusen.