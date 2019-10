Il match di stasera è già decisivo per le sorti dell'Inter in Champions League: i nerazzurri devono battere il Borussia Dortmund per continuare a restare in corsa per la qualificazione. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio alto: "Inter credici". Dovrà essere Romelu Lukaku a trascinare la squadra, elogiato dal CT belga: "E' unico nel suo ruolo". Poi Antonio Conte che suona la carica: "Alla fine mi basterà non avere rimpianti".