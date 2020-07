La Gazzetta dello Sport: "Inter, da Gagliardini a Godin: in 6 cambieranno aria"

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle ultime vicende in casa interista. "Inter, da Gagliardini a Godin: in 6 cambieranno aria" scrive il quotidiano rosa a pagina 3. "Stiamo facendo delle valutazioni, quelle più importanti si faranno dopo le 9 partite che mancano" ha detto Marotta. In uscita Gagliardini e Godin ma anche Vecino, Borja Valero, Biraghi e Moses. Rebus attacco, Sanchez non convince.