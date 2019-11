"Ring Kulusevski" è il titolo che troviamo nel taglio alto della Gazzetta dello Sport. Il gioiello di proprietà dell'Atalanta incanta ancora con la maglia del Parma (ieri terzo gol in campionato). Fabio Paratici, ds della Juve, in tribuna per osservare lo svedese classe 2000 che piace anche all'Inter. E' asta per il giovane talento: si parte da 30 milioni di euro.