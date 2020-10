La Gazzetta dello Sport: "Inter, Eriksen e Darmian le due tentazioni di Conte"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio ai dubbi di formazione di Antonio Conte in vista della sfida di Champions di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach: "Inter, Eriksen e Darmian le due tentazioni di Conte" scrive il quotidiano. Darmian potrebbe giocare a sinistra per dare supporto a Kolarov in fase difensiva e per dare maggiore equilibrio alla squadra (è sicuramente meno offensivo rispetto a Perisic). Conte oggi proverà Sensi ma non vuole correre rischi e al momento le quotazioni di Eriksen sono in ascesa.