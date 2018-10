La Gazzetta dello Sport: “Inter euro star, Napoli euro boom”

Prima pagina dedicata alle vittorie di Inter e Napoli nella serata di Champions League sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola che titola: “Inter euro star, Napoli euro boom”. “Nainggolan e Icardi firmano il colpo a Eindhoven (2-1). I nerazzurri a punteggio pieno col Barcellona. Qualificazione più vicina. - si legge ancora – Sempre Insigne, al 90° regala ad Ancelotti l'impresa sul Liverpool (1-0) e il primato del girone. Keita in ospedale, problema al cuore?”. Da sottolineare come nella due giorni di coppa l'Italia faccia en plein con quattro vittorie.