La Gazzetta dello Sport: "Inter, Handa 2022. Musso in pole come vice"

La Gazzetta dello Sport, in taglio basso, titola in prima pagina sull'Inter: "Handa 2022. Musso in pole come vice". Porte aperte in casa nerazzurra. E non si parla di allenamenti, sospesi per almeno un'altra settimana. Si parla di portieri, con Samir Handanovic pronto a rinnovare ed a puntare le dieci stagioni in maglia nerazzurra. Il prolungamento dovrebbe essere di un'ulteriore stagione, fino al 2022. Ma nel frattempo si valuta quale possa essere a migliore soluzione come vice Handanovic, e dalle parti di Appiano Gentile si fa largo con forza la candidatura di Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese.