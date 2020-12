La Gazzetta dello Sport: "Inter, il mercato dipende da Eriksen. Può pagare Renato Sanches"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle idee dell'Inter in vista di gennaio: "Il mercato dipende da Eriksen. Può pagare Renato Sanches". L'obiettivo è far conciliare le esigenze tecniche con quelle finanziarie, il che dipende essenzialmente da una figura: Christian Eriksen. Il club vorrebbe cederlo in via definitiva in modo da avere fondi da investire, altrimenti si dovrà lavorare sui prestiti e gli scambi. Non è mai stata abbandonata la pista Paredes, così come per il centrocampo piace Renato Sanches il cui cartellino costa più di 25 milioni. Tornando a Eriksen, l'unica squadra che dalla scorsa estate ha presentato una vera offerta è stata l'Hertha Berlino, ma oggi l'unico approdo possibile sembra la Premier: Arsenal e West Ham sono in pista.