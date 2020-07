La Gazzetta dello Sport: "Inter in vetrina. Conte ne lascia andare 11. Skriniar rischia"

Inter in vetrina. Conte ne lascia andare 11. Skriniar rischia, Borja Valero può restare" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Pronta la seconda rivoluzione targata Antonio Conte: tante cessioni in tutti i ruoli. Big e senatori, in 11 in bilico. Impresa ardua: cambiare il Dna dei nerazzurri. Anche Brozovic e Godin possibili partenti.