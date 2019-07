© foto di stefano tedeschi

Al di sotto del titolo sul Milan con l'arrivo di Correa, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone la situazione relativa a Lukaku, titolando: "Inter, Lukaku è svanito". Dopo il summit di mercato di ieri, i nerazzurri vedono allontanarsi, forse definitivamente, il sogno Romelu Lukaku. Il presidente Zhang ha detto no agli 83 milioni per il belga richiesti dal Manchester United: l'unica via ancora percorribile per portarlo in nerazzurro è quella di vendere Mauro Icardi ad almeno 60 milioni. Edin Dzeko invece arriverà dalla Roma e piace anche il giovane Leao del Lille. Ma sono tanti, forse troppi, i giocatori in uscita: dopo Icardi e Perisic anche Politano è stato messo sul mercato. Ma scarseggiano le offerte per i tanti giocatori in vendita.