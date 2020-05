La Gazzetta dello Sport: "Inter, Lukaku sprint per superare CR7"

"Inter, Lukaku sprint per superare CR7" scrive La Gazzetta dello Sport. A fondo pagina, c'è spazio per le ultime vicende di casa Inter. Il belga vuole diventare il debuttante in Serie A con più gol negli ultimi 10 anni (tra gli esordienti, il più bravo è stato Piatek, che ha toccato la vetta delle 22 reti, Cristiano Ronaldo è arrivato a 21). Oggi compleanno ad Appiano, Conte ha preparato per lui un programma personalizzato.