La Gazzetta dello Sport: "Inter, mai più così. Ora il club è preoccupato: basta sprechi"

"Inter, mai più così. Ora il club è preoccupato: basta sprechi" scrive La Gazzetta dello Sport. Delusione in casa Inter per i troppi cali di tensione dopo il vantaggio: Simone Inzaghi ne parlerà con i senatori al rientro dalle nazionali. Si intravede lo spettro di due anni fa, quando lo scudetto del Milan venne agevolato dall’harakiri nerazzurro. Per questo, Inzaghi batterà ancora di più sulla concentrazione, da tenere alta a prescindere dal rivale. "La gestione del vantaggio dei nerazzurri è uno dei problemi da portare sul tavolo durante e dopo la sosta. Inzaghi e il club sono comunque convinti che non ci siano ragioni strettamente tecniche alla base", scrive il quotidiano.