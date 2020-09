La Gazzetta dello Sport: "Inter mercato low cost"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in taglio alto ai nerazzurri: "Inter mercato low cost", titola il quotidiano. Dopo Kolarov, accordo per Darmian. Ma Conte aspetta sempre Kanté. Preso il difensore del Parma per cinque milioni: il club di Zhang prosegue con la politica delle spese sostenibili. Ad un passo anche Vidal: il cileno si libera dal Barcellona se rinuncia alla buonuscita.