© foto di stefano tedeschi

Dopo la sfida pareggiata con il Parma, Antonio Conte ha chiesto a gran voce alcuni rinforzi per il mercato di gennaio, e la prima risposta della società potrebbe essere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è sempre meno al centro del Barcellona, che però continua a considerarlo incedibile. Il primo blitz di Piero Ausilio non ha portato effetti e così si studia il piano B che porta a Nemanja Matic. E La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio basso titola: "Inter, per Conte missione Vidal".