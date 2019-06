© foto di WilMan

"Inter, rivoluzione in mediana. Barella è in attesa dell'ultimo affondo. E il sergente Conte allontana il Ninja. L'incontro con il Cagliari è rimandato alla prossima settimana: ma niente aste". Così La Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, analizza il probabile futuro del centrocampo nerazzurro. Spiegando come Barella abbia scelto i nerazzurri ma con i sardi che vogliono di più. E Nainggolan, adesso non è più intoccabile: "cessione possibile", recita la Rosea nel pezzo.