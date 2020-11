La Gazzetta dello Sport: "Inter saccheggiata dalle nazionali, il club è infastidito"

"Inter saccheggiata dalle nazionali, il club è infastidito" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Sono ben 16 i Nazionali che hanno lasciato Appiano, nessun club della Serie A ha concesso tanti calciatori alle Nazionali. La polemica di Marotta sulle disparità di trattamento delle varie Asl ben si innesta in questo quadro. Conte è l’allenatore che meno tempo ha avuto a disposizione per preparare l’avvio di questa stagione, oltre ad essere l’ultimo ad aver concluso la scorsa, il 21 agosto in finale di Europa League, Lukaku ad esempio non si è mai fermato. Questo non è un alibi per un’Inter che ha vinto una sola partita dall’ultima sosta in poi ma una partenza meno veloce di quella sperata va letta anche così. Ed è un aspetto che preoccupa in qualche modo l’Inter pure in prospettiva futura. Da una parte c'è il grido d'allarme societario, dall'altro il lavoro di prevenzione del club. Lo staff dell’allenatore ha parlato con tutti i 16 nazionali, raccomandando attenzione e suggerendo una specie di report quotidiano sul tipo di allenamento svolto, così da controllare, per quanto possibile, la sedute dei propri giocatori a distanza.