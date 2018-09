La Gazzetta dello Sport: "Inter, sale la febbre per la Champions"

© foto di Lazzerini

"Inter, sale la febbre per la Champions". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all'euforia nerazzurra. Già venduti 60mila biglietti per il Tottenham: primo giorno da record: Spalletti - si legge in prima pagina - avrà la carica della stadio tutto esaurito.