© foto di stefano tedeschi

"Inter, serve Eriksen", è il titolo in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'Inter di Antonio Conte, viene fermata sull'1 a 1 dal Lecce al Via del Mare. Alla rete di Bastoni risponde poco dopo Mancosu, che frena i nerazzurri, lasciando avvicinare la Lazio: ora è a -2. Servono rinforzi al tecnico, rinforzi che sono in arrivo: per Christian Eriksen dal Tottenham dovrebbe ormai essere questione di giorni, con l'agente del danese a Londra in attesa della definizione della trattativa. Poi toccherà a Victor Moses.