La Gazzetta dello Sport: "Inter, sì ai piccoli. Barella e Sensi ok"

Piace l'Italia e anche l'Inter dei 'piccoletti'. "Inter, sì ai piccoli. Barella e Sensi ok in azzurro" scrive La Gazzetta dello Sport, in riferimento alle prestazioni positive dei due centrocampisti acquistati nel corso dell'estate dall'Inter. Barella e Sensi protagonisti in Finlandia con la maglia dell'Italia: Mancini li ha schierati dall'inizio, Conte deve trovare ancora la quadra e ha lasciato in panchina, almeno inizialmente, Barella, puntando su Sensi, Vecino e Brozovic.