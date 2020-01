I nerazzurri pensano al futuro e provano ad anticipare la concorrenza per il baby Sandro Tonali. "Inter-Tonali scatto nerazzurro" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Incontro per avere il talento del Brescia in estate. Intanto Young rifiuta il rinnovo con lo United, aspetta l'Inter che insiste anche per Arturo Vidal dal Barcellona.