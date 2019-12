© foto di stefano tedeschi

"Tutto su Vidal, Inter pronta all'offerta al Barcellona", è il titolo scelto in taglio basso da La Gazzetta dello Sport, in cui trova spazio il mercato dell'Inter, alla ricerca di un centrocampista importante. Il nome di Arturo Vidal si fa sempre più caldo. L’Inter è decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno: se il Barcellona non scende sotto i 20 milioni, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a dama.