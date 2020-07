La Gazzetta dello Sport: "Inter, vice Lukaku: in lista Mandzukic"

"Inter, vice Lukaku: in lista Mandzukic", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. E' già partito il toto-nome per chi sarà il vice Lukaku nella prossima stagione, e l'ultima possibilità porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha risolto pochi giorni fa con l'Al Duhail, ed ora è svincolato. I nerazzurri poi avanzano nella trattativa per Emerson Palmieri del Chelsea, mentre tornano a pensare al brasiliano del Napoli Allan.