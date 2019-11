© foto di stefano tedeschi

Taglio alto de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riservato al mercato dell'Inter nel prossimo mese di gennaio: "Vidal colpo per sognare". Il sogno, nemmeno troppo nascosto, di Antonio Conte è il centrocampista cileno del Barcellona Arturo Vidal. Poi gli occhi sono su Matteo Darmian, duttile esterno di proprietà del Parma, che lo ha prelevato in estate dal Manchester United. Ed infine un vice Lukaku, ancora da individuare.