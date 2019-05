© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In taglio alto sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spazio all'intervista al presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si sofferma a parlare dell'ipotesi Superchampions e rigetta le idee di una parte dell'elite europea. Il numero uno della Federazione spiega: "La Champions non diventerà mai affare solo per ricchi".