La Gazzetta dello Sport intervista Ranieri: "Non è derby con la gente a casa"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha avuto modo di raccontare le sue sensazioni in vista del derby che vedrà impegnata domani la sua Sampdoria contro il Genoa: "Ogni derby fa storia a sé. Non conta chi sta più in alto o più in basso in classifica, se si gioca in Serie A, in B o in C. Questo è il bello: si va in campo e si lotta, in palio c'è la supremazia cittadina".

Il tecnico ha voluto mettere in guardia i suoi: "Prima facciamo i punti-salvezza e meglio è. Credetemi, so quanto sia infima la Serie A". E ancora: "Ho visto il Genoa, ha buone idee, sa come deve giocare, servirà attenzione. Mi aspetto un avversario che sa far girare bene palla e come deve comportarsi in ogni evenienza".

Ranieri, infine, ha manifestato tutto il suo disappunto per l'assenza dei tifosi sugli spalti: "Mi sono già espresso su questo, sembra quasi un non calcio senza la gente sugli spalti".