© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio di ieri dell'Inter, la Juventus può riportarsi in vetta solitaria nel posticipo di stasera sul campo della Roma. Non sarà una partita facile per i bianconeri e La Gazzetta dello Sport alza anche un po' la pressione: "Juve a Roma per mezzo scudetto". Il riferimento è al fatto che con una vittoria stasera Ronaldo e compagni sarebbero campioni d'inverno e si porterebbero a +2 sui diretti concorrenti al titolo.