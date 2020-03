La Gazzetta dello Sport: "Juve: anche Matuidi è positivo"

vedi letture

"Juve: anche Matuidi è positivo", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso di prima pagina. Arriva la seconda positività al Covid-19 in casa Juventus: si tratta del francese Blaise Matuidi. Il centrocampista bianconero è il secondo caso, dopo Daniele Rugani. Tutta la squadra si trova già in isolamento. E nel frattempo arriva un altro caso in Serie A: il primo in casa Hellas Verona, con Mattia Zaccagni.