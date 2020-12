La Gazzetta dello Sport: "Juve battere l'Atalanta per superare una big per la prima volta"

"Juve battere l'Atalanta per superare una big per la prima volta" scrive La Gazzetta dello Sport proiettandosi sullo scontro al vertice di stasera tra i bianconeri e i nerazzurri atalantini. Andrea Pirlo ha fatto cifra tonda da imbattuto (10 partite tra campionato e Champions senza k.o.) e a Genoa ha centrato per la prima volta la seconda vittoria di fila in campionato. Adesso però punta a vincere il primo scontro diretto contro una squadra d’alta classifica. Gli unici due precedenti arrivati contro le romane raccontano di due pari raccolti in trasferta e l’Atalanta è l’unica big che la Juventus troverà sulla sua strada prima della sosta natalizia. Poi ci saranno, a inizio 2021, Milan, Sassuolo e Inter (in sequenza) perciò quello contro la squadra di Gasp sarà un test importante per capire a che punto è la Signora: finalmente matura dopo l’iniezione il 3-0 del Camp Nou, oppure ancora ondeggiante tra buone prestazioni e momenti di amnesia, come è accaduto spesso in questi primi mesi.