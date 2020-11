La Gazzetta dello Sport: "Juve, calvario finito per De Ligt. Contro il Cagliari può partire titolare"

La Gazzetta dello Sport scrive del difensore della Juventus: "Calvario finito per De Ligt. Contro il Cagliari può partire titolare". Per il tour de force che li attende fino a Natale, i bianconeri ritrovano De Ligt che dopo l'intervento chirurgico per la stabilizzazione della spalla destra sembra ormai pronto a scendere in campo probabilmente dal 1'. Sarebbe la 40eima presenza ufficiale nella Juve. Ieri l'olandese ha lavorato con il resto del gruppo, sta finalmente bene e non vede l'ora di riprendersi il proprio posto a distanza di poco più di tre mesi da quel 2-1 contro il Lione a Torino, così tanto amaro.