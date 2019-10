La Gazzetta dello Sport: "Juve, CR7 ecco il Leverkusen"

© foto di stefano tedeschi

Questa sera la Juventus affronta alle 21.00 il Bayer Leverkusen e Cristiano Ronaldo ha un obiettivo ben preciso: aggiungere i tedeschi alla lista di squadre a cui ha fatto gol in Champions. L'asso portoghese è a quota 32, una in meno di Raul, e stasera insegue la vittima numero 33. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio alto: "Juve, CR7 ecco il Leverkusen". Non ha mai affrontato i tedeschi, e stasera l'opportunità sarà ghiotta per raggiungere un altro record da aggiungere alla collezione.