La Gazzetta dello Sport: "Juve, crescita Bertola. Fiducia a Paratici. Un d.g.? Ora no"

Juve, crescita Bertola. Fiducia a Paratici. Un d.g.? Ora no" scrive La Gazzetta dello Sport quest'oggi. Alla Continassa sale alla ribalta Stefano Bertola, nominato in via temporanea Cfo (Chief financial officer) per sostituire Marco Re e che sembra destinato a rivestire anche a medio termine un ruolo di responsabilità nell’area dei servizi della Juventus. Fabio Paratici resta saldo a capo dell’area sport e continuerà a riferire direttamente ad Agnelli. Esclusa, almeno in questa fase, la nomina di un direttore generale.