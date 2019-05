La Gazzetta dello Sport: "Juve do Brasil"

© foto di stefano tedeschi

All'interno de La Gazzetta dello Sport viene dato ampio spazio al mercato della Juventus, pronto a decollare. "Juve do Brasil", questo il titolo scelto visto l'ok ricevuto ieri dal brasiliano Marquinhos del Paris Saint Germain. Per convincere i parigini a cedere il giocatore la chiave potrebbe essere Miralem Pjanic. Il difensore brasiliano tornerebbe volentieri in Italia ed ha una valutazione di circa 60 milioni: più alta quella del centrocampista bosniaco, valutato circa 80 milioni. Il regista bianconero è da tempo un obiettivo dei parigini, e dalla dirigenza juventina non viene più dichiarato incedibile. Potrebbe essere lui il sacrificato.