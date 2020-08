La Gazzetta dello Sport: "Juve, Dybala non è incedibile"

"Juve, Dybala non è incedibile", si legge in raglio basso su La Gazzetta dello Sport. Tempo di rivoluzione in casa Juventus, che pensa a grandi cambiamenti all'interno della propria rosa. E anche Paulo Dybala potrebbe finire nella lista dei cedibili. Se arrivasse una maxi offerta, si parla di circa 100 milioni, allora potrebbe partire. Si attende che il mercato entri nel vivo dopo la conclusione della Champions, ma il campione argentino potrebbe essere uno dei colpi estivi per le big europee.