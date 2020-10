La Gazzetta dello Sport: "Juve e Chiesa, quasi fatta"

vedi letture

"Juve e Chiesa, quasi fatta", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Nuovo colpo per la Juventus in arrivo: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C'è l'intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell'ultimo weekend dunque la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi.