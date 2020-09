La Gazzetta dello Sport: "Juve e Inter: soluzioni ai problemi"

"Juve e Inter: soluzioni ai problemi", si legge in taglio basso su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il quotidiano propone un focus tecnico su due grandi protagoniste del nostro campionato: "A Pirlo serve Arthur per creare - scrive la rosea -. Conte Con Vidal avrà più equilibrio". La mediana bianconera va riempita e il play non può essere McKennie, la difesa nerazzurra è scoperta con Brozovic ed Eriksen in campo.