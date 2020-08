La Gazzetta dello Sport: "Juve, la svolta verde: via Matuidi, Higuain e altri 5"

vedi letture

"Juve, la svolta verde: via Matuidi, Higuain e altri 5", si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Sarà rivoluzione in casa Juventus dopo l'arrivo di Andrea Pirlo. Saranno tantissimi i giocatori che lasceranno Vinovo nel corso della prossima sessione di mercato, a partire da Blaise Matuidi, direzione Stati Uniti, e dal Pipita Higuain. Poi altre cinque cessioni e via alla svolta verde, con Sandro Tonali a guidare la truppa degli acquisti che andranno ad abbassare l'età media della rosa.