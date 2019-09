La Gazzetta dello Sport: "Juve, mal di testa. Ma Sarri ha la cura"

© foto di stefano tedeschi

La difesa bianconera è apparsa in difficoltà sui calci piazzati e anche con l'Atletico ha subito due reti perdendo contrasti aerei così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio basso: "Juve, mal di testa. Ma Sarri ha la cura". Il tecnico bianconero Maurizio Sarri sta studiando la situazione per trovare una soluzione, affidandosi anche alle statistiche: nelle precedenti stagioni, le squadre di Maurizio Sarri si sono sempre rivelate molto forti sui calci piazzati, subendo pochissime reti e basandosi su una grande compattezza in area di rigore.