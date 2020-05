La Gazzetta dello Sport: "Juve, occhio a un Napoli-bis per il domani. C'è Milik, spunta Malen"

"Occhio a un Napoli-bis per il domani. Milik prima scelta per l'attacco. E Arthur adesso dialoga con il Barça": così La Gazzetta dello Sport sul calciomercato della Juventus. Il polacco del Napoli piace, tra le alternative c’è Donyell Malen (PSV), gestito da Mino Raiola. E per l’affare Pjanic in Spagna sale la fiducia.