Senza Allegri, la Juventus proverà a rilanciare. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a pagina 3 spiega cosa aspettarsi dai bianconeri se non ci sarà un accordo con l'attuale tecnico per il rinnovo: "Piano B. Guardiola è un sogno. Sarri il nome nuovo. E spunta Pochettino. La Juve sta iniziando a pensare a un sostituto per Max", titolo e sottotitolo di ipotesi che i tifosi della Vecchia Signora riterranno sicuramente più che interessanti. Tutte, curiosamente, provenienti dall'Inghilterra, visto che i tre allenano rispettivamente Manchester City, Chelsea e Tottenham.