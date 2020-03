La Gazzetta dello Sport: "Juve: Pogba-Tonali-Chiesa"

vedi letture

"Juve, Pogba-Tonali-Chiesa", così titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale, dedicato alla Juventus ed alla prossima sessione di mercato, con i bianconeri che pensano di rifarsi il look in modo importante nella zona mediana. Sono tre, secondo la rosea, i giocatori nel mirino della Juventus, a partire dal sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Poi due giovani talenti italiani come Sandro Tonali e Federico Chiesa, per ringiovanire la rosa.