Spazio alla gara di quest'oggi tra Fiorentina e Juventus nel taglio alto della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. "Juve, la regina in trasferta. Simeone e Chiesa ci provano", titola il quotidiano in edicola che sottolinea l'imbattibilità bianconera nelle gare in trasferta nel 2018. Renzi tifoso viola: "Fiorentina mia, vinci e salviamo il campionato".