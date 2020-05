La Gazzetta dello Sport: "Juve, riecco Higuain: un kg in meno. Ma ora apre al River Plate"

Forma Pipita. "Riecco Higuain: un chilo in meno. Ma ora apre al River Plate" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Primo allenamento alla Continassa per il centravanti argentino, dopo il rientro in Italia. Le sue parole a una tv argentina: "Penso alla Juve, però la mia prima squadra...sarebbe bello essere lì".