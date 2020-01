© foto di stefano tedeschi

"Juve, tocca al Pipita. Roma con Kalinic", titola così La Gazzetta dello Sport sulla Coppa Italia. Stasera a Torino scendono in campo Juventus e Roma per il quarto di finale di Coppa Italia. Tra i bianconeri possibile staffetta Higuain-Dybala, con il Pipita favorito per partire dal primo minuto. Sarri pensa ad un tridente con Higuain, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, mentre Fonseca risponde con Kalinic unica punta e Pellegrini, Under, Kluyvert alle sue spalle.