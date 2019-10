© foto di WilMan

Non un gran momento per Moise Kean che, dopo l'ultima presenza con l'Under 21, ha dovuto salutare in anticipo, per motivi disciplinari, il team azzurro. E La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola, titola così: "Kean e i primi passi (falsi) alla Balotelli. L'attaccante espulso giovedì, dopo i ritardi e gli sputi con gli azzurrini".